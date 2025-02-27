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В правительстве Италии раскритиковали идею отправки миротворцев на Украину

Крозетто: решение об отправке миротворцев должны принимать все страны ЕС
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Ciro De Luca/Reuters

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто в соцсети Х раскритиковал ведущееся некоторыми европейскими лидерами обсуждение об отправке европейских миротворцев на Украину. Он заявил, что такое решение нельзя принимать без общего диалога в рамках Евросоюза.

«Контингенты не отправляются как факсы и не рассылаются с целью сделать пресс-релиз. Особенно когда речь идет о других странах. Если кто-то выступает от имени Европы, он должен иметь порядочность и взаимодействовать с другими странами, а этого не произошло в военных аспектах вопроса», — написал Крозетто.

26 февраля британский журнал The Economist сообщил, что Франция и Великобритания планируют развернуть свои военные контингенты на Украине. Однако речь идет не о линии боевого соприкосновения, а о городах, портах, атомных электростанциях и других объектах инфраструктуры.

Газета The Wall Street Journal также писала, что британские и французские власти изучают возможность отправки на Украину до 30 тысяч миротворцев. При этом для защиты контингента они хотят задействовать американские системы противовоздушной обороны, которые уже находятся на украинской территории.

Ранее в Кремле ответили на вопрос об отправке миротворцев из Китая на Украину.

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