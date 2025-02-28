В ОБСЕ высказались об отправке миротворцев на Украину

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может отправить миротворческий контингент на территорию Украины. Об этом газете «Известия» сообщили в пресс-службе Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

«ОБСЕ никогда не размещала традиционные миротворческие силы в смысле вооруженного контингента, подобного контингентам Организации Объединенных Наций, но теоретически это возможно», — сказал официальный представитель Парламентской ассамблеи Нэт Пэрри.

По его словам, подобная идея обсуждалась на саммите Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1992 году. Тогда участники упомянули возможность развертывания миротворцев, если на то будет получено согласие всех членов организации.

В настоящее время участниками ОБСЕ являются 57 государств, в том числе Германия, Франция, США и Россия.

Несколькими часами ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов отправить сухопутные и военно-воздушные войска для обеспечения мира на Украине после того, как будет достигнут режим прекращения огня.

Ранее в правительстве Италии раскритиковали идею отправки миротворцев на Украину.