Военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал решение Вашингтона ввести запрет на передачу разведданных США Украине. По его мнению, это тактика постепенного удушения, направленная на то, чтобы заставить Киев принять американские условия.

Одновременно Соединенные Штаты осадили таким образом Европу, которая выступает за продолжение военного конфликта, считает эксперт. Он также обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский, почувствовав поддержку со стороны ЕС, тут же начал ездить по европейским странам в надежде, что они заменят ему Америку в качестве спонсоров.

«Зеленский непредсказуем, он в принципе уже не соображает, что делает. Поманили британцы, поехал к ним. Поманили европейцы, поехал к ним. Умоляет и тех, и других, и выклянчивает деньги», — отметил Михайлов.

Накануне стало известно, что Соединенные Штаты отказались делиться разведданными с Украиной, однако продолжают передавать информацию своим союзникам по НАТО.

Газета Daily Mail также сообщила со ссылкой на источники, что США запретили Британии предоставлять Украине американские разведданные.

4 марта Белый дом официально подтвердил приостановку военной помощи Украине. Такое решение было принято после перепалки между американским и украинским лидерами в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Ожидается, что США не будут помогать Киеву, пока тот не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Москвой.

Ранее на Украине заявили о наличии «плана Б» после отказа США предоставлять разведданные.