На Украине заявили о наличии «плана Б» после отказа США предоставлять разведданные

У Украины имеется «план Б» после отказа США делиться разведывательными данными с Киевом. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на украинские источники.

«У нас есть план Б», — сказал представитель военной разведки Украины. Однако никаких подробностей он не привел.

По словам украинских аналитиков, решение США отрицательно отразится на боеспособности украинской армии по всей линии фронта.

Соединенные Штаты прекратили обмениваться с Украиной разведданными, что может привести к серьезным проблемам для ВСУ на фронте, сообщает Financial Times и целый ряд других западных изданий. Кроме того, по настоянию США поставлять Киеву американские разведданные перестанут и британцы. На Украине это отрицают и говорят, что в середине дня 5 марта информация продолжала поступать, хотя и с некоторыми ограничениями. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Накануне Белый дом официально подтвердил приостановку военной помощи Украине. Такое решение было принято после перепалки между американским и украинским лидерами в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Ожидается, что США не будут помогать Киеву, пока тот не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Москвой.

Ранее на Украине раскрыли последствия лишения ВСУ американских разведданных.