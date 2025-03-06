В МИД КНР прокомментировали заявление США о готовности к войне

МИД КНР: заявление Пентагона о готовности к войне с Китаем ведет к конфронтации

Слова министра обороны США Пита Хегсета о готовности к войне с Китаем провоцируют конфронтацию. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает ТАСС.

По его словам, высказывания американских официальных лиц о том, что США не стремятся к войне с КНР, но будут к ней готовы, «намеренно провоцируют идеологическую конфронтацию и создают шумиху по поводу китайской угрозы».

Позиция Пекина заключается в том, что из любой войны, будь то тарифная, холодная или «горячая», «ничего не выйдет, ее нельзя выиграть», добавил представитель китайского МИД.

4 марта США увеличили в два раза (до 20%) пошлины на китайские товары. В указе американского лидера говорится, что КНР не предприняла достаточных шагов для смягчения кризиса, связанного с незаконным оборотом наркотиков в США.

После этого Пекин предложил Вашингтону сделать поворот в сторону диалога вместо того, чтобы начинать торговую войну.

Ранее власти Китая ввели экспортный контроль над 15 компаниями США.