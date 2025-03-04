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Китай ввел экспортный контроль против некоторых американских компаний

Власти Китая для нацбезопасности ввели экспортный контроль над 15 компаниями США
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KHARCHENKO VLADIMIR/Shutterstock/FOTODOM

Власти Китая ради национальной безопасности ввели экспортный контроль над 15 американскими компаниями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР.

«В соответствии с положениями закона КНР «Об экспортном контроле» и положениями «Об экспортном контроле в отношении товаров двойного назначения», в целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств, таких как нераспространение, принято решение внести 15 организаций США <...> в список экспортного контроля», — указано в заявлении.

В список попавших под экспортный контроль компаний также попала Leidos, компания в сфере информационных технологий.

Также официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что китайские власти предложили США сделать поворот в сторону диалога вместо того, чтобы начинать торговую войну.

2 февраля президент США подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Для Мексики и Канады размер пошлин составил 25%, а для Китая — 10%. Позже Вашингтон приостановил на 30 дней введение пошлин для Мексики и Канады, но не для Китая.

Ранее американцы перестали получать посылки из Китая.

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