Китай ввел экспортный контроль против некоторых американских компаний

Власти Китая ради национальной безопасности ввели экспортный контроль над 15 американскими компаниями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР.

«В соответствии с положениями закона КНР «Об экспортном контроле» и положениями «Об экспортном контроле в отношении товаров двойного назначения», в целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств, таких как нераспространение, принято решение внести 15 организаций США <...> в список экспортного контроля», — указано в заявлении.

В список попавших под экспортный контроль компаний также попала Leidos, компания в сфере информационных технологий.

Также официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что китайские власти предложили США сделать поворот в сторону диалога вместо того, чтобы начинать торговую войну.

2 февраля президент США подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Для Мексики и Канады размер пошлин составил 25%, а для Китая — 10%. Позже Вашингтон приостановил на 30 дней введение пошлин для Мексики и Канады, но не для Китая.

Ранее американцы перестали получать посылки из Китая.