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В МИД Китая призвали США к диалогу на фоне слухов о торговой войне

МИД КНР призвал США к диалогу вместо начала торговой войны
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Global Look Press

Китайские власти предложили США сделать поворот в сторону диалога вместо того, чтобы начинать торговую войну. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что Китай готов ответить Белому дому на повышение тарифов в отношении китайской продукции. Однако вместо этого КНР призывает американские власти сесть за стол переговоров и начать сотрудничество.

«Если у американской стороны нет иных планов и она настаивает на тарифной, торговой или любой другой войне, Китай примет ответные меры и будет так действовать до конца. <...> Мы советуем американской стороне как можно скорее спрятать свое задиристое лицо, вернуться на правильный путь диалога и сотрудничества», — отметил Линь Цзянь в ходе брифинга с журналистами.

Официальный представитель МИД КНР подчеркнул, что китайский народ не сломить запугиваниями и угрозами. По словам Линь Цзяна, разногласия надо решать, основываясь на принципах взаимного уважения. По словам дипломата, первопричины проблем США кроются в них самих.

2 февраля президент США подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Для Мексики и Канады размер пошлин составил 25%, а для Китая — 10%. Позже Вашингтон приостановил на 30 дней введение пошлин для Мексики и Канады, но не для Китая.

До этого в китайском МИД заявили, что победителей в торговой войне между КНР и США не будет.

Ранее американцы перестали получать посылки из Китая.

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