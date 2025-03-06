В Испании заявили, что отключение Starlink на Украине не понравится Польше

Mundo: отключение Starlink для ВСУ приведет к конфликту США с Польшей

Отключение спутникового интернета Starlink американской компании SpaceX на Украине может вызвать конфликт США с Польшей. Об этом пишет испанская газета El Mundo.

«Если США отключат эту услугу, это приведет к конфликту с Польшей, которая в настоящее время арендует и оплачивает 20 000 терминалов сети для использования на Украине. Хотя Вашингтон, похоже, не видит никаких проблем в том, чтобы вступать в конфликт со старыми союзниками», — говорится в материале.

Издание отмечает, что Starlink необходим для обеспечения связи между командными центрами и подразделениями на линии боевого соприкосновения. Если связь пропадет, «Украина останется с ослепленной разведкой, а ее подразделения изолированными без связи, а это значит, что США вернут Киев к войне 20-го века», считает Mundo.

4 марта сообщалось, что украинские власти разрабатывают запасные каналы связи для армии, опасаясь отключения доступа к спутниковой сети Starlink.

На этой неделе стало известно, что французский спутниковый оператор Eutelsat обсуждает развертывание дополнительных терминалов на Украине.

Ранее Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Украине.