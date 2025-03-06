Президент Украины Владимир Зеленский сдался американскому коллеге Дональду Трампу после перепалки в Белом доме, потому что понял, что Европа не может помочь украинской стороне. Об этом на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил отставной полковник военно-воздушных сил, член партии Vatan («Родина». — прим. ред.) Ихсан Сефа.

«Видя, что Европа, которая аплодировала ему (Зеленскому. — прим. ред.) после встречи с Трампом, не может оказать никакой поддержки, кроме аплодисментов, Зеленский сдался США», — заявил он.

28 февраля Зеленский и Трамп провели переговоры в Белом доме, которые завершились их словесной перепалкой. В частности, в ходе беседы президент Трамп упрекнул зарубежного коллегу в отказе от прекращения огня и неуважении к его стране.

До этого президент России Владимир Путин выразил уверенность, что украинский лидер откладывает начало переговоров с РФ, так как они могут потребовать отмены военного положения на Украине. В таком случае местным властям придется провести выборы главы государства, которые должны были состояться еще в марте 2024 года.

Ранее Зеленский заявил о готовности работать под «сильным руководством» Трампа.