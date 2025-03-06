Западные страны уже начали делить Украину. Об этом рассказал РИА Новости сенатор Совфеда от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

«Ажиотаж вокруг сделки сейчас возникает еще и потому, что по факту партнеры уже начали «делить» Украину. И не все готовы отдавать США самый жирный кусок», — сказал он.

По словам сенатора, страны ЕС ведут себя с украинским президентом Владимиром Зеленским как фермер с поросенком — улыбаются, но «хотят приготовить отличное жаркое».

28 февраля встреча Трампа и Зеленского в Овальном кабинете завершилась перепалкой. Глава США обвинил украинского президента в нежелании прекращать огонь, заявив, что у Киева «нет сильных карт» в конфликте против России. После этой ссоры Зеленский покинул Белый дом и отправился давать интервью на Fox News.

Позже американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Зеленскому стоит сосредоточиться на достижении мира.

Российский президент Владимир Путин многократно заявлял о готовности РФ к переговорам. 24 февраля он заявил, что Россия ничего не имеет против сохранения государственности Украины. При этом он подчеркнул, что территория республики не должна использоваться как «враждебный плацдарм».

Ранее Песков заявил о готовности Путина к мирным переговорам по Украине.