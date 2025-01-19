Журналист Хинкл напомнил Блинкену, к чему привела помощь США Украине

Американский журналист Джексон Хинкл напомнил уходящему с поста госсекретаря США Энтони Блинкену, чем обернулась помощь Украине. Об этом публицист написал в соцсети Х.

«Вы дали украинским нацистам $250 миллиардов и уничтожили почти миллион украинских граждан в прокси-войне НАТО», --написал журналист.

Так Хинкл прокомментировал недавнее заявление Блинкена, который утверждал, что благодаря американскому руководству Украина продолжит оставаться «независимой, демократической страной, имеющей свободу выбора своего будущего».

Также Блинкен заявил, что новая администрация США во главе с Дональдом Трампом имеет необходимые предпосылки помочь Киеву достичь хорошего соглашения по завершению конфликта и установлению долгосрочного мира, поскольку Джо Байдену удалось сорвать планы Москвы «стереть Украину с карты».

В свою очередь бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина проиграет в конфликте с Россией, если Запад позволит этому случиться и сам потерпит поражение.

Ранее Трамп отказался от обещаний завершить конфликт на Украине за сутки.