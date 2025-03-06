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Во Франции раскритиковали Макрона за слова о «российской угрозе»

Филиппо: Макрон нагнетает риторику о «российской угрозе»
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Global Look Press

Агрессивная риторика президента Франции Эммануэля Макрона ведет к вовлечению Парижа в военный конфликт на Украине. Об этом заявил французский политик Флориан Филиппо в соцсети X.

«Этот человек хочет войны! Он целенаправленно драматизирует ситуацию, говоря о «российской угрозе», которая якобы повсюду. Таким образом он оправдывает путь в направлении войны», — заявил политик.

Политик также раскритиковал планы Макрона по распространению возможностей ядерного сдерживания Франции на другие страны ЕС.

5 марта французский президент в своем обращении выступил против «слишком хрупкого прекращения огня» на Украине. Он выступил за размещение европейских военных на территории Украины сразу после подписания мирного договора.

В свою очередь постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что идея европейских миротворцев на Украине кажется сомнительной. Во-первых, Евросоюз не занимает в конфликте беспристрастной позиции, а миротворцы обязаны быть беспристрастными. Во-вторых, Россия категорически против размещения миротворцев.

Ранее Медведев раскритиковал планы Франции и Британии по урегулированию на Украине.

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