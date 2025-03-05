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Трамп рассказал о телефонном разговоре с Трюдо

Трамп обвинил Трюдо в политизации проблемы с пошлинами ради власти
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Win McNamee/Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал, что в ходе телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо понял, что глава канадского правительства политизирует проблему ради победы на выборах. Об этом глава Белого дома написал в cвоей соцсети Truth Social.

«Разговор закончился в своего рода дружеской манере. Он не смог мне сказать, когда выборы в Канаде, и мне любопытно, что происходит? Я потом понял, что он пытается использовать проблему (введение пошлин — «Газета.Ru») чтобы остаться у власти. Удачи, Джастин», — заявил американский лидер.

Президент США пояснил, что канадский премьер «позвонил, чтобы спросить, что может быть сделано с пошлинами». В ответ на это Трамп напомнил трагичные последствия от фентанила, который поступает через границы Канады и Мексики. Глава Белого дома подчеркнул, что «ничего не убеждает его в том, что поставки остановились».

4 марта Bloomberg сообщило, что США вводят таможенные пошлины на продукцию из Канады, Китая и Мексики на $1,5 трлн. По информации агентства, Белый дом наложил пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики.

Кроме того, 26 февраля Трамп сообщил, что Соединенные Штаты введут пошлины в 25% на товары из Евросоюза, включая автомобили.

Ранее Трюдо предупредил о непростых временах в Канаде.

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