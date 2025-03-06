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Сын Трампа оскорбил Зеленского

Сын Трампа назвал Зеленского «полным психопатом» и сразу удалил пост
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Brian Snyder/Reuters

Сын президента США Дональд Трамп — младший назвал Владимира Зеленского «полным психопатом» в соцсети X, однако почти сразу удалил пост. Об этом пишет РИА Новости.

«Этот тип — полный психопат. Видимо, он и его дружки недостаточно натырили наших денег, поэтому он будет продолжать отправлять украинских мужчин и мальчиков на убой вместо того, чтобы даже пробовать говорить о мире», — написал он.

Пост был опубликован в 2:14 по московскому времени, однако через минуту автор решил его удалить.

Накануне в Белом доме заявили, что противоречия между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским отражают недовольство Вашингтона контактами с Киевом.

4 марта Зеленский выразил сожаление по поводу конфликта с президентом США Дональдом Трампом во время их встречи в Белом доме.

28 февраля встреча Трампа и Зеленского в Овальном кабинете завершилась перепалкой. Глава США обвинил украинского президента в нежелании прекращать огонь, заявив, что у Киева «нет сильных карт» в конфликте против России. После этой ссоры Зеленский покинул Белый дом.

Ранее Шольц и Зеленский согласились с важностью роли Трампа в урегулировании украинского вопроса.

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