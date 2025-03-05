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Шольц и Зеленский согласились с важностью роли Трампа в урегулировании украинского вопроса

Хебештрайт: Шольц и Зеленский признали роль Трампа в достижении мира
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Win McNamee/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого стороны согласились с важностью руководящей роли президента США Дональда Трампа в достижении скорейшего прекращения огня. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, его цитирует ТАСС.

«Оба согласились с важностью руководящей роли американского президента, в том числе с целью достижения скорейшего прекращения огня и прочного мира на Украине», — сказал Хебештрайт.

По его словам, стороны в телефонном разговоре подняли вопрос гуманитарной и военной обстановки на Украине. Шольц, сообщил Хебештрайт, приветствовал готовность Зеленского начать мирные переговоры как только представится возможность.

Шольц, как заявил Хебештрайт, в очередной раз заверил, что Германия тесно сотрудничает с европейскими и международными партнерами и продолжит помогать Украине.

До этого Трамп получил письмо от украинского лидера, в котором последний заверил его о готовности Киева сесть за стол переговоров по урегулированию на Украине.

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к обеим палатам Конгресса. «Газета.Ru» вела хронику.

Ранее Зеленский потребовал ясности по американской военной помощи.

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