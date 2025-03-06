Стало известно о масштабах австрийской помощи Украине

Вена оказала Киеву помощь на €12,1 млн, заявила глава МИД Австрии Беате Майнл-Райзингер. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время заседания нижней палаты австрийского парламента, на котором новые члены кабинета министров страны отвечали на вопросы депутатов, лидер австрийских зеленых Вернер Коглер задал вопрос о размерах помощи Украине. Майнл-Райзингер ответила, что Австрия выделила Украине помощь на общую сумму €12,1 млн. Она предназначалась в том числе на разминирование полей, чтобы сделать возможным поставки украинского зерна.

5 марта посол России в Вене Дмитрий Любинский заявил, что в Австрии растет запрос на объективную информацию по ситуации на Украине. Он отметил усталость рядовых австрийцев от русофобской заангажированности местных СМИ.

1 марта исполняющий обязанности федерального канцлера и глава министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Европейский союз помогает Украине больше, чем это делают Соединенные Штаты.

Ранее Захарова призвала главу МИД Австрии сменить тон.