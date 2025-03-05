Посол: в Австрии растет запрос на объективную информацию по ситуации на Украине

В Австрии растет запрос на объективную информацию по ситуации на Украине. Об этом заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский, которого цитирует официальный Telegram-канал российского дипломатического представительства в Австрии.

«Налицо усталость рядовых австрийцев от русофобской заангажированности местных медиа, о чем они открыто пишут в многочисленных письмах и комментариях, поступающих в наш адрес», — сообщил Любинский, принимая участие в заседании членов РОО «Общество дружбы с Австрией».

Он с сожалением отметил, что в мейнстримных австрийских СМИ недавно наблюдался очередной всплеск русофобии. Любинский отметил негативную реакцию на это, которая проявилась в большом охвате роликов на русском и немецком языках, размещенных на информационных платформах посольства.

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль также отметила, что США и Украина подпишут соглашение по редкоземельным металлам, даже если его подпишет не Владимир Зеленский.

Ранее Путин заявил, что России выгоден Зеленский у власти.