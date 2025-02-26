Захарова призвала главу МИД Австрии сменить тон

Главе МИД Австрии и врио канцлера республики Александеру Шалленберга необходимо научиться себя вести. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя заявление политика о том, что не будет никакой сделки по Украине с Москвой без обсуждения активов РФ, находящихся в Европе.

«Таким тоном с Россией не говорят. Сначала брюссельским деятелям надо научиться прилично себя вести, перестать распространять дезинформацию, а потом уже претендовать на общение», — подчеркнула она.

В декабре прошлого года Шалленберг в интервью der Standard заявил, что Евросоюз находится в противостоянии с Россией. По его словам, речь не идет о столкновении «в классическом понимании международного права». Шалленберг уточнил, что Россия пытается «подорвать общество», используя для этих целей европейские свободы — соцсети, свободу собраний и свободу выражения мнений.

При этом в июле Шалленберг в интервью телеканалу ORF сообщил, что нельзя разрушать «все мосты» с Россией. Он подчеркнул, что является одним из самых активных сторонников существования Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). По его мнению, нужно использовать эту платформу.

Ранее Захарова обвинила главу МИД Австрии во лжи после слов о конфликте на Украине.