В Австрии заявили, что помощь Европы Украине превышает амриканскую

Шалленберг: Европа в военном плане делает для Украины больше, чем США

Исполняющий обязанности федерального канцлера и глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что ЕС помогает Украине больше, чем это делают США. Своим мнением он поделился в разговоре с газетой Die Presse.

«ЕС делает для Украины в разы больше, чем США. В том числе и в плане военной помощи. Давайте не будем скромничать», — сказал он.

После достижения договорённостей о прекращении огня, гарантии безопасности Украины должны обеспечивать в том числе такие страны, как Китай, Бразилия и Индия. Рычагом влияния на ситуацию для Европы он назвал замороженные российские активу на сумму в €200 млрд.

Переговоры американского и украинского президентов в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: лидер США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что участие европейских стран в переговорах по урегулированию на Украине востребовано, но они сами отказались вести диалог с РФ.

Ранее Орбан призвал ЕС начать переговоры с РФ по Украине.