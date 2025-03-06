Захарова высмеяла обращение Макрона к нации

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала ряд заявлений президента Франции Эммануэля Макрона. Свой комментарий она опубликовала в Telegram-канале.

«Выступление у Макрона вышло по-настоящему весенним. Теперь оказалось, что «самая мощная» армия в Европе у Эммануэля. А Зеленский говорит, что у него. Очень важно, что эти двое нашли общее занятие по измерению», — написала она.

Захарова добавила, что в РФ приедет новый посол Франции, который говорил о желании улучшить отношения с Россией. Тем временем официальная риторика французского президента является полностью противоположной.

Во время своего выступления президент Франции подчеркнул, что «агрессивность России не знает границ». Кремль продолжает вооружаться, и поэтому мир в Европе может наступить исключительно после «умиротворения России».

5 марта Макрон заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания. По его словам, Париж не может оставаться безучастным зрителем в «мире опасностей».

Ранее Макрон высказался против перемирия на Украине.