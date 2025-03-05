Макрон высказался против перемирия на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении выступил против «слишком хрупкого прекращения огня» на Украине. Об этом сообщает BFM TV.

«Путь к миру не может идти через отказ от Украины. Не может быть построен любой ценой и под российским диктатом и не может быть капитуляцией Украины», — сказал он.

Он также выступил за размещение европейских военных на территории Украины сразу после подписания мирного договора.

2 марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо также заявлял, что рассматривает возможность отправки миротворцев на Украину.

В свою очередь постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что идея европейских миротворцев на Украине кажется сомнительной. Во-первых, Евросоюз не занимает в конфликте беспристрастной позиции, а миротворцы обязаны быть беспристрастными. Во-вторых, Россия категорически против размещения миротворцев.

Ранее Ле Пен назвала безумием отправку французских миротворцев на Украину.