Президент Украины Владимир Зеленский напоминает нахамившего директору глупого ученика. Об этом РИА Новости заявил член Совета Федерации РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Сенатор прокомментировал сведения о том, что представители Франции и Великобритании на следующей неделе планируют сопровождать Зеленского в поездке в США. По словам Кастюкевича, это похоже на ситуацию, в которой глупый ученик нахамил директору, и чтобы его не отчислили, в школу быстро отправились родители, взяв за шиворот проштрафившегося ребенка. Сенатор подчеркнул, что если еще вчера родители на своей кухне высказывали недовольство директором школы, то столкнувшись с неожиданными проблемами, решили правильным не усугублять, а договориться.

28 февраля Зеленский и президент США Дональд Трамп провели переговоры в Белом доме, которые завершились их словесной перепалкой. В частности, в ходе беседы президент Трамп упрекнул зарубежного коллегу в отказе от прекращения огня и неуважении к его стране.

24 февраля президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Зеленский откладывает начало переговоров с РФ, так как они могут потребовать отмены военного положения на Украине. В таком случае местным властям придется провести выборы главы государства, которые должны были состояться еще в марте 2024 года.

Ранее Зеленский заявил о готовности работать под «сильным руководством» Трампа.