В США заявили о продолжении переговоров с Украиной по ресурсам

Левитт: переговоры США и Украины по ресурсам продолжаются в реальном времени

Переговоры США и Украины по сделке по редкоземельным металлам продолжаются в реальном времени. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, пишет РИА Новости.

«Эти переговоры происходят прямо сейчас, когда мы разговариваем», — сказала она.

О том, как скоро стороны окончательно подпишут договор, на данный момент неизвестно.

Недавно политолог-американист Михаил Синельников-Оришак сообщал, что договор между сторонами по добыче полезных ископаемых, скорее всего, будет в ближайшее время подписан.

3 марта агентство Reuters сообщило, что американские власти решили приостановить всю военную помощь Украине. Эту информацию подтвердили в Белом доме, объяснив свое решение необходимостью пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта.

Ранее власти Украины заявили о готовности заключить с США сделку по ресурсам.