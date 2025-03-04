Вэнс назвал лучшую гарантию для Украины от повторного «вторжения Путина»

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс назвал соглашение между Киевом и Вашингтоном более практичной мерой в качестве гарантий безопасности для Украины, чем тысячи солдат «из какой-то случайной страны, которая не воевала 30 или 40 лет». Его слова приводит телеканал Fox News.

«Президент [Соединенных Штатов] понимает, что если вы хотите настоящих гарантий безопасности, если действительно хотите, чтобы Владимир Путин не вторгся в Украину снова, то лучшая гарантия – это предоставить американцам экономические выгоды от будущего Украины», — сказал Вэнс.

Киев и Вашингтон должны были подписать соглашение по ресурсам 28 февраля во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Согласно опубликованному тексту документа, стороны намеревались создать инвестиционный фонд восстановления Украины с совместным управлением. Киев должен был вносить в него 50% доходов от будущей монетизации нефти, газа и минералов. Также страны договаривались «определить шаги для защиты взаимных инвестиций». Не реже одного раза в год внесенные денежные средства планировалось реинвестировать за вычетом понесенных расходов «в целях содействия безопасности, защите и процветанию Украины».

Однако переговоры в Вашингтоне закончились перепалкой: американский лидер Дональд Трамп упрекнул Зеленского в неуважении и отсутствии благодарности США и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры президента Украины попросили покинуть Белый дом. Пресс-конференция и подписание сделки по редкоземельным металлам были отменены.

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