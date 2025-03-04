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На Украине раскрыли последствия лишения ВСУ американских разведданных

Золотарев: без разведданных США ВСУ будут вести разведку «на сосне с биноклем»
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Stringer/Reuters

Украинским военным придется вести разведку «на сосне с биноклем», если США лишат Вооруженные силы Украины (ВСУ) разведывательных данных. Об этом заявил украинский политолог Андрей Золотарев в эфире YouTube-канала Politeka Online.

Говоря о приостановке США военной помощи Украине, эксперт задался вопросом, затронет ли это передачу разведданных. Золотарев напомнил, что американская группировка разведывательных спутников является крупнейшей в мире, и если США перестанут делиться данными с ВСУ, то это сделает украинские войска «слепыми и глухими».

«Ну что, без спутников будем сажать офицеров, артиллерийских наблюдателей на сосну с биноклем, как во Вторую мировую, чтобы корректировать огонь», — сказал политолог.

Он назвал возможное лишение ВСУ американских разведданных «колоссальной проблемой».

4 марта высокопоставленный американский чиновник предрек Украине «катастрофические последствия» после остановки военной помощи США. По его словам, Украина почувствует негативный эффект через два-четыре месяца. Это приведет к тому, что украинская армия продолжит отступать и терять позиции, что в конечном итоге вынудит Киев подписать невыгодное для него мирное соглашение.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что без военной помощи США Украина может потерять Николаев, Одессу, Харьков и Сумы.

Ранее в США допустили возобновление военной помощи Украине при одном условии.

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