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Экс-депутат из Нидерландов раскрыл, от кого зависит выживание Украины

Харри ван Боммел: Зеленскому дали понять, что выживание Украины зависит от США
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Nathan Howard/Reuters

Решение США приостановить военную помощь Киеву является логичным шагом после случившегося в Белом доме. Таким образом президенту Украины Владимиру Зеленскому дали понять, что выживание его страны зависит от Соединенных Штатов, заявил РИА Новости бывший депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел.

По его мнению, приостановка военной помощи Украине стала логичным шагом для США.

«Ведь если вы хотите что-то взамен, нужно подкреплять слова делом. И это именно то, что они сделали. Американцы сказали Зеленскому: «Что ж, ваше выживание зависит от нас». А он приходит в Овальный кабинет и говорит о том, что США тоже почувствуют последствия и тому подобное», — отметил депутат.

Он также подчеркнул, что после заморозки военной помощи США Зеленскому придется снова разговаривать с американским президентом Дональдом Трампом и узнавать условия сделки по редкоземельным металлам.

28 февраля встреча Трампа и Зеленского в Овальном кабинете завершилась ссорой. Глава США обвинил украинского лидера в нежелании прекращать огонь, а также заявил, что у Киева «нет сильных карт» в конфликте против России. После этого Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

4 марта Зеленский выразил сожаление по поводу конфликта с Трампом. Он заявил о желании исправить ситуацию. В частности, он готов сотрудничать с США в вопросе достижения мира.

Ранее власти Украины заявили о готовности заключить с США сделку по ресурсам.

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Ссора Трампа и Зеленского
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