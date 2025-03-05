Путин пообещал помочь с поставками электричества в Абхазию

Президент России Владимир Путин заверил абхазского коллегу Аслана Бжанию в готовности оказать помощь в преодолении энергетического кризиса в республике. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе встречи Бжания обратился к Путину с просьбой увеличить объемы гуманитарных поставок электроэнергии в Абхазию до середины апреля, когда, по его прогнозам, должен завершиться период энергетического дефицита. Путин подтвердил готовность России удовлетворить эту просьбу, обеспечив Абхазию необходимым объемом электроэнергии.

«К сожалению, мы подошли сейчас к тому, что тот объем гуманитарного перетока электроэнергии, который поступит в республику, практически исчерпан. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к вам за поддержкой до окончания энергодефицита — это ориентировочно до середины апреля, поддержать Абхазию дополнительным объемом гуманитарного перетока», — обратился Гунба к Путину.

15 февраля в Абхазии прошел первый тур президентских выборов. На пост главы государства претендовали пять человек: абхазский политик Бадра Гунба, экс-торгпред в России Олег Барциц, бывший глава контрольной палаты страны Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал.

Ранее президент Абхазии назвал отношения с Россией главным направлением работы.