Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США не оповестили союзников об отказе предоставлять разведданные Украине

Bloomberg: США не оповещали союзников о прекращении передачи Киеву разведданных
close
Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

США не предупредили союзников о прекращении передачи Киеву разведданных. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного восточноевропейского чиновника.

«США не отправили уведомление союзникам о прекращении (обмена с Украиной. — «Газета.Ru») разведданными... Союзникам будет трудно компенсировать любую такую остановку информации», — говорится в сообщении.

5 марта газета Financial Times сообщила, что Вашингтон перестал делиться разведданными с Украиной, однако продолжает отправлять информацию своим союзникам в НАТО.

По данным Sky News, США, в частности, больше не предоставляют Украине данные для ударов вглубь России.

Впрочем, директор ЦРУ Джон Рэтклифф допустил, что в скором времени Соединенные Штаты могут возобновить передачу разведданных Киеву, а также приостановленную недавно военную помощь. По мнению Рэтклиффа, американская администрация пошла на такой шаг, чтобы посмотреть, готов ли украинский президент Владимир Зеленский к мирным переговорам. А недавнее заявление украинского лидера, считает разведчик, о том, что он хочет исправить ситуацию и готов двигаться в сторону мира, дал США ответ на волнующий вопрос.

Ранее Зеленский потребовал ясности по американской военной помощи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами