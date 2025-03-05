США не оповестили союзников об отказе предоставлять разведданные Украине

США не предупредили союзников о прекращении передачи Киеву разведданных. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного восточноевропейского чиновника.

«США не отправили уведомление союзникам о прекращении (обмена с Украиной. — «Газета.Ru») разведданными... Союзникам будет трудно компенсировать любую такую остановку информации», — говорится в сообщении.

5 марта газета Financial Times сообщила, что Вашингтон перестал делиться разведданными с Украиной, однако продолжает отправлять информацию своим союзникам в НАТО.

По данным Sky News, США, в частности, больше не предоставляют Украине данные для ударов вглубь России.

Впрочем, директор ЦРУ Джон Рэтклифф допустил, что в скором времени Соединенные Штаты могут возобновить передачу разведданных Киеву, а также приостановленную недавно военную помощь. По мнению Рэтклиффа, американская администрация пошла на такой шаг, чтобы посмотреть, готов ли украинский президент Владимир Зеленский к мирным переговорам. А недавнее заявление украинского лидера, считает разведчик, о том, что он хочет исправить ситуацию и готов двигаться в сторону мира, дал США ответ на волнующий вопрос.

Ранее Зеленский потребовал ясности по американской военной помощи.