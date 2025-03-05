В США раскрыли причину заявлений Зеленского о досаде

Приостановка передачи разведданных США Украине стала основной причиной, по которой украинский лидер Владимир Зеленский заявил о «досаде». Об этом пишет портал Axios со ссылкой на близкий к украинским властям источник.

«Пауза в передаче разведданных была основным ключевым вопросом, который убедил Зеленского опубликовать заявление во вторник», — говорится в сообщении.

Источник портала добавил, что в случае, если Украина могла бы некоторое время держаться без американских поставок оружия, приостановка передачи разведданных незамедлительно негативно повлияет на деятельность украинской армии.

Также портал уточнил, что Зеленский «выразил досаду», что встреча с президентом США Дональдом Трампом пошла «не так». Он добавил, что вместе со своей командой готов работать под «сильным руководством» главы Белого дома для достижения мира.

4 марта США приостановили военную помощь Украине. Это решение последовало после напряженной встречи Трампа с Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля.

Кроме того, как сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник среди украинских чиновников, Вашингтон полностью прекратил передавать Киеву разведданные.

Ранее политолог раскрыл возможные планы Вашингтона по Украине.