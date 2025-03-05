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Политолог назвал возможные планы Вашингтона по Украине

Политолог Мартынов назвал предсказуемой остановку американской помощи Киеву
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Kevin Lamarque/Reuters

Решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине является предсказуемым, поскольку нынешняя администрация США думает об убытках и старается их сократить. Такое мнение в беседе с «Радио 1» высказал политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Алексей Мартынов.

Эксперт также предположил, что Белый дом сможет договориться с Кремлем о временной приостановке боевых действий на время проведения электоральных процедур на Украине, в результате которых будет избран новый президент страны, способный вести переговоры.

«Другой вопрос — что делать с этим бомжом Зеленским, который явно демонстрирует недоговороспособность. Я думаю, что его тихо утилизируют, судя по тому, как он себя ведет и каким бременем становится уже и для своих союзников в глобалистском интернационале», — сказал Мартынов.

3 марта агентство Reuters сообщило, что американские власти решили приостановить всю военную помощь Украине. Эту информацию подтвердили в Белом доме, объяснив свое решение необходимостью пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта.

Ранее аналитики раскрыли, что ждет Украину после остановки помощи США.

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