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Стало известно, за что Володин отчитал Мурашко на правительственном часе

Депутат Матвеев сообщил, что Володин отчитал министра здравоохранения Мурашко
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитал министра здравоохранения России Михаила Мурашко за существование в стране непрофильных коммерческих вузов, которые в том числе обучают медиков. Об этом рассказал депутат Михаил Матвеев в своем Telegram-канале.

«Вячеслав Володин отчитал министра здравоохранения Мурашко за коммерческие вузы с профилем «финансы», «маркетинг» (...) и т.п., которые выпускают... врачей. Какое качество образования этих врачей?» — написал Матвеев в блоге.

Он уточнил, что инцидент произошел во время правительственного часа, в ходе которого министры отвечают на вопросы депутатов Госдумы. По мнению Матвеева, Володин сделал Мурашко «справедливое замечание».

25 февраля Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о запрете дистанционной и электронной формы обучения для медиков и фармацевтов. Исключения составят случаи, определенные государственными стандартами и типовыми дополнительными программами, которые будут разрабатываться Минздравом.

Ранее российские медработники рассказали, берут ли подарки от пациентов.

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