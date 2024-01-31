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Российские медработники рассказали, берут ли подарки от пациентов

Каждому пятому медработнику в России запрещено принимать подарки от пациентов

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Пациенты российских медучреждений чаще всего выражают свою благодарность на словах, а также кондитерскими изделиями, чаем и кофе, реже — цветами. Это показало исследование «Актион Медицина», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Однако подарки принимает далеко не каждый врач или медсестра. Только 22% респондентов ответили, что принимают материальные подарки от пациентов: 11% пояснили, что только после окончания лечения; а 2% называют это единичными случаями. Наибольшая доля респондентов, которые принимают подарки, — это врачи (38%), среди среднего медперсонала — 17%, у главных врачей и их заместителей — 24%.

Не принимают подарки 74% респондентов. При этом запрещено политикой медорганизации брать от пациентов подарки у 23% респондентов.

Чаще всего пациенты благодарят медработников на словах — так ответили 60% опрошенных работников медицины, а также кондитерскими изделиями (конфеты, шоколад, торт) — 58% респондентов.

Чай/кофе получают в качестве благодарности 35% опрошенных, цветы — 11%.

При этом с полным отсутствием благодарности, даже на словах, сталкивается каждый 12-й (8%) среди опрошенных сотрудников медицинской отрасли.

Слова благодарности предпочли бы получать от пациентов 33% опрошенных медработников — как в устной форме (22%), так и в письменной (11%). Почти каждый седьмой опрошенный (14%) хотел бы получить в качестве благодарности от пациента его хорошее поведение (адекватность и выполнение рекомендаций). Цветы хотели бы получать 8%, продукты к чаю — 6%, а деньги — 4%.

Ранее в Салехарде врачи спасли подростка с канцелярским гвоздем в бронхах.

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