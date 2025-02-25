Госдума приняла закон об ограничении онлайн-обучения в медобразовании

Государственная дума РФ в ходе пленарного заседания приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете дистанционной и электронной формы обучения при получении медицинского и фармацевтического образования, исключая случаи, которые определяются федеральными образовательными госстандартами, передает РИА Новости.

Согласно закону, Минздрав будет разрабатывать образовательные стандарты и программы. В них пропишут кадровое обеспечение и материально-техническое оснащение тех образовательных учреждений, которые эти программы реализуют. Кроме того, Росздравнадзор будет выдавать заключения на соответствие материально-технического и кадрового обеспечения этим образовательным медицинским организациям.

Ко второму чтению законопроекта была внесена поправка депутатов, сенаторов и председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Теперь не допускается онлайн-обучение медиков, за исключением случаев, определенных госстандартами и типовыми дополнительными программами, которые будут разрабатываться Минздравом.

До этого стало известно, что в России могут изменить порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях.

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