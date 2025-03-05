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Французские власти заявили о мобилизации ресурсов для помощи Украине

Правительство Франции: Париж мобилизует ресурсы для поддержки Киева
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Depositphotos

Франция намерена активизировать ресурсы для оказания помощи Украине. Об этом заявила на брифинге официальный представитель французского правительства Софи Прима, ее цитирует ТАСС.

«Франция как самостоятельная военная держава под управлением президента республики — верховного главнокомандующего, премьер-министра и министра вооруженных сил готова активизировать поддержку Украины и мобилизовать ресурсы», — сказала Прима.

По ее словам, Париж готов гарантировать странам Евросоюза суверенитет, но для этого нужно, заявила представитель правительства, направить больше ресурсов на оборону Франции, а также обеспечить стратегическую автономию.

До этого во Франции подтвердили планы Макрона, Стармера и Зеленского посетить США. Однако не уточняется, когда именно состоится визит трех политиков в Соединенные Штаты.

По данным издания Daily Mail, в рамках визита Макрон и глава британского правительства хотят представить собственный план по урегулированию украинского кризиса.

Впоследствии ситуацию прокомментировала депутат Государственной думы РФ Светлана Журова. Она в шутку предложила Зеленскому взять с собой не только Макрона и Стармера, но и группу чирлидинга.

Ранее в Совбезе РФ раскритиковали планы Макрона и Стармера по урегулированию на Украине.

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