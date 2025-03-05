Во Франции подтвердили планы Макрона, Стармера и Зеленского посетить США

Правительство Франции: Макрон вместе с Зеленским и Стармером посетят США

Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и украинский лидер Владимир Зеленский планируют в скором времени посетить США с официальным визитом. Об этом в ходе брифинга сообщила представитель французского правительства Софи Прима, передает ТАСС.

«Макрон вновь направится в Вашингтон, вместе с Зеленским и премьер-министром Великобритании», — сказала она.

При этом Прима не стала уточнять, когда именно состоится визит трех политиков в США.

5 марта газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщила, что Стармер готов отправиться в американскую столицу вместе с президентами Франции и Украины. Как выяснили журналисты, поездка может состояться уже на следующей неделе.

По данным издания, в рамках визита Макрон и глава британского правительства хотят представить собственный план по урегулированию украинского кризиса.

Впоследствии ситуацию прокомментировала депутат Государственной думы РФ Светлана Журова. Она в шутку предложила Зеленскому взять с собой не только Макрона и Стармера, но и группу чирлидинга.

Ранее в Совете безопасности РФ раскритиковали планы Макрона и Стармера по урегулированию на Украине.