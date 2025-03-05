Джеффри Сакс: у США есть более важные дела, чем ДНР и ЛНР

Результатом переговоров по Украине должно стать не замораживание конфликта, а прочный и устойчивый мир, поскольку у США есть «более важные дела». Об этом заявил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью телеведущему Пирсу Моргану.

«У нас есть более важные дела на планете, чем будущее, в котором Луганск и Донецк будут играть центральную роль в чьей-то политике», — считает он.

Аналитик добавил, что решение по урегулированию конфликта должно быть принято в Совете Безопасности ООН. Сакс подчеркнул, что постоянные члены организации выступят гарантами заключенного мира.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона заинтересована в том, чтобы как можно быстрее завершить конфликт на Украине. Глава государства отметил, что Россия понимает, что украинский конфликт является «раздражителем» в мировых делах, и стремится завершить его как можно скорее.

Также российский лидер заявлял, что России нужны условия долгосрочного мира, а не перемирие на некоторое время, для того, «чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом». России нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира, заключил Путин.

Ранее Белый дом официально подтвердил приостановку военной помощи Украине.