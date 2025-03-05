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В МИД заявили об отсутствии переговоров по Украине на данный момент

Захарова: по итогам встреч России и США наметились определенные развязки
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отсутствие переговоров по урегулированию конфликта на Украине частично обусловлено законодательным запретом, который президент Украины Владимир Зеленский сам на себя наложил. Об этом пишет ТАСС.

«По ситуации на Украине переговоров еще нет. Есть желание, озвученное Белым домом, прекратить то, что до них, по их же собственным признаниям, именно администрация США при Байдене и начала», — отметила дипломат.

По ее словам, Зеленский под давлением Лондона и Вашингтона в 2022 году сам себе на законодательном уровне запретил ведение переговоров с Москвой. В то же время она добавила, что определенные развязки по итогам встреч России и США намечены, но некоторые вопросы сохраняются.

«Поэтому в этом смысле переговоры идут, начались, контакты существуют», — заключила Мария Захарова.

30 сентября 2022 года на Украине был издан указ, в первом пункте которого говорилось: «Констатировать невозможность ведения переговоров с президентом Российской Федерации В. Путиным».

В октябре 2022 года Зеленский ввел запрет в действие. В ответ на это министр иностранных дел Лавров заявил, что Зеленский вполне может забыть о собственном запрете на переговоры с Путиным, если, например, ему поступят соответствующие распоряжения из Вашингтона или Лондона.

В январе текущего года Зеленский уточнил, что этот указ запрещает любым другим украинским политическим деятелям, кроме него, вести переговоры с российской стороной, так как лидером любых переговоров должен быть президент страны.

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