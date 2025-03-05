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Политолог допустил скорое подписание соглашения между Украиной и США

Политолог Синельников-Оришак: США и Украина заключат сделку по ресурсам
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Mariam Zuhaib/AP

Скандал в Белом доме между украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом вряд ли будет иметь серьезные последствия. Договор между сторонами по добыче полезных ископаемых, скорее всего, будет в ближайшее время подписан. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.

Перепалка, по мнению эксперта, произошла совершенно случайно. Подписание сделки никто не собирался срывать.

«Документы готовы. Осталось только поставить подписи. Если бы там действительно были какие-то серьезные разногласия, никто не стал бы доводить готовность документа до 100%», — отметил политолог.

28 февраля в Белом доме состоялись очные переговоры президентов США и Украины, по итогам которых они собирались заключить сделку по добыче редкоземельных металлов. Однако подписание договора было отменено, так как беседа переросла в словесную перепалку.

3 марта агентство Reuters сообщило, что американские власти решили приостановить всю военную помощь Украине. Эту информацию подтвердили в Белом доме, объяснив свое решение необходимостью пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта.

5 марта Трамп сообщил, что получил письмо от Зеленского, в котором последний заверил его о готовности Киева сесть за стол переговоров по урегулированию на Украине.

Ранее эксперт рассказал, что побудило Зеленского поменять позицию по сделке с США.

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