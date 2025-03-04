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В Венгрии заявили о неспособности ЕС финансировать Украину без США

Сийярто: ЕС не сможет долго финансировать Украину без участия США
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Global Look Press

Евросоюз не сможет долго финансировать Украину без участия Соединенных Штатов. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала M1.

Глава ведомства отметил, что подобный вариант невозможен без нарушения европейских интересов.

«Если Европа останется на этом пути, если европейские лидеры, выступающие за войну, будут продолжать эту политику, то тогда сообществу будет нанесен огромный ущерб», — сказал министр.

Сийярто добавил, что Венгрия выступает в поддержку организации переговоров между Россией и США, направленных на урегулирование конфликта на Украине.

3 марта агентство Reuters сообщило, что американские власти решили приостановить всю военную помощь Украине. Эту информацию подтвердили в Белом доме, объяснив свое решение необходимостью пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле оценили возможный эффект от приостановки военной помощи Украине со стороны США.

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