«Очередное переобувание»: Малофеев о письме Зеленского, адресованном США

Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев прокомментировал письмо президента Украины Владимира Зеленского в адрес Белого дома, в котором он заявил, что принимает все условия Вашингтона.

По мнению Малофеева, «роль Зеленского-героя окончена».

«Очередное переобувание. Только что «слуга народа» заявлял о желании воевать и предъявлял Штатам претензии. Теперь же Зеленский безоговорочно принимает все условия Белого дома. <...> Он вернулся к роли жалкого шута, которая будет сопровождать его до самого конца», — подчеркнул Малофеев.

5 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что получил письмо от Зеленского, в котором последний заверил его о готовности Киева сесть за стол переговоров по урегулированию на Украине.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров позднее заявил, что Зеленский не писал писем американскому лидеру.

Ранее эксперт рассказал, что побудило Зеленского поменять позицию по сделке с США.