Двоих сотрудников Минобороны осудили за хищение и подлог

СК РФ: сотрудников лесничества МО РФ осудили на 10 и 11 лет за хищение и подлог

Суд признал двоих сотрудников лесничества министерства обороны РФ виновными в хищении и подлоге имущества при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Следственного комитета.

По данным суда, с 2021 по 2022 год осужденные Роман Жестянкин и Дмитрий Крючков похитили путем занижения стоимости подлежащего вырубке леса свыше 120 млн рублей. Они были приговорены к лишению свободы на 10 и 11 лет соответственно. Различия в приговоре связаны с их ролью в преступном замысле. Имущество Крючкова и Жестянкина стоимостью свыше 16 млн рублей было арестовано.

Жестянкина обязали выплатить штраф в размере 4,3 млн рублей, Крючкова — в размере 2,2 млн рублей.

До этого начальника военного представительства министерства обороны России Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина заподозрили в получении взяток в особо крупном размере.

Ранее главный кадровик МО Кузнецов не признал вину во взяточничестве.