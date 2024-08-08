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Главный кадровик Минобороны не признал вину в получении особо крупной взятки

Адвокат Финкель: главный кадровик МО Кузнецов не признал вину во взяточничестве

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Главный кадровик Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов не признал вину по делу об особо крупной взятке. Об этом рассказала представитель защиты генерала, адвокат столичного Адвокатского бюро «Дубинин, Финкель и партнеры» Марина Финкель, передает ТАСС.

«Следует отметить, что Юрий Кузнецов инкриминируемое ему деяние не совершал, никакого имущества от Левы Мартиросяна не получал», — отметила она.

По словам юриста, генерал также не оказывал и содействие по заключению госконтрактов. Финкель обратила внимание, что в материалах дела нет никаких процессуальных документов, в которых подзащитный давал бы «изобличающие кого-либо показания».

Она подчеркнула, что намерена «доказать невиновность генерала». В ближайших планах — подача кассации на решение оставить Кузнецова под стражей.

По данным Следственного комитета, Кузнецова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021-2023 годах Кузнецов, будучи начальником управления Генштаба Вооруженных сил РФ, получил взятку от коммерческих структур. Взамен он обещал помогать им. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кузнецова поместили в камеру от 8 до 12 квадратных метров.

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