Главный кадровик Минобороны не признал вину в получении особо крупной взятки

Главный кадровик Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов не признал вину по делу об особо крупной взятке. Об этом рассказала представитель защиты генерала, адвокат столичного Адвокатского бюро «Дубинин, Финкель и партнеры» Марина Финкель, передает ТАСС.

«Следует отметить, что Юрий Кузнецов инкриминируемое ему деяние не совершал, никакого имущества от Левы Мартиросяна не получал», — отметила она.

По словам юриста, генерал также не оказывал и содействие по заключению госконтрактов. Финкель обратила внимание, что в материалах дела нет никаких процессуальных документов, в которых подзащитный давал бы «изобличающие кого-либо показания».

Она подчеркнула, что намерена «доказать невиновность генерала». В ближайших планах — подача кассации на решение оставить Кузнецова под стражей.

По данным Следственного комитета, Кузнецова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021-2023 годах Кузнецов, будучи начальником управления Генштаба Вооруженных сил РФ, получил взятку от коммерческих структур. Взамен он обещал помогать им. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кузнецова поместили в камеру от 8 до 12 квадратных метров.