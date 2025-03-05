Депутат Дубинский: окружение Зеленского должно сказать ему, что он невменяем

Членам партии «Слуга народа» уже давно следовало бы сказать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что он невменяем и не может занимать должность главы государства. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящее время находится в СИЗО по обвинению в государственной измене.

«Зеленскому <...> надо было сказать давно: что он невменяем, не может занимать должность президента по объективным (глупость и чванство) и субъективным (нерукопожатен в США) качествам», — отметил парламентарий.

При этом он обратил внимание, что люди из окружения Зеленского пока не нашли в себе силы сказать правду главе государства.

В то же время законодатель обратился к президенту США Дональду Трампу, призвав его вернуть украинскому лидеру его первоначальное амплуа. С этой целью Дубинский перефразировал известный слоган нынешней американской администрации «Сделать США снова великими», предложив «Сделать Зеленского снова клоуном».

24 февраля президент РФ Владимир Путин заверил, что российское руководство не имеет ничего против сохранения государственности Украины. Но, по его словам, соседнее государство не должно использоваться в качестве «враждебного плацдарма».

Ранее в Кремле заявили, что Москва была готова к миру с самого начала конфликта с Киевом.