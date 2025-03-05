В США раскрыли сроки восстановления помощи Украине

WSJ: США не возобновили помощь после заявлений Зеленского о готовности к диалогу

США не возобновили военную помощь Украине после заявлений президента Владимира Зеленского о готовности сотрудничать с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных лиц в Вашингтоне.

«Неясно, будет ли заявления Зеленского достаточно, чтобы убедить Трампа возобновить военную помощь Украине, которую Белый дом приостановил в понедельник...» — сказал один из собеседников издания.

Автор статьи отмечает, что пауза будет продолжаться до тех пор, пока в США не поймут, что Украина поддерживает мирные переговоры с Россией.



По словам официальных лиц, в частном порядке Трамп недавно жаловался, что «Зеленский не выказывал намерения начинать переговоры с Путиным».

«Решение о временном сокращении помощи было направлено на то, чтобы показать украинскому лидеру, что Белый дом серьезно настроен на достижение мира, — пишет газета.

4 марта США приостановили военную помощь Украине. Это решение последовало после напряженной встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Во время этой встречи американский лидер выразил недовольство недостаточной благодарностью со стороны Зеленского за американскую помощь. Как заявил Трамп, пауза продлится до тех пор, «пока украинские лидеры не продемонстрируют искреннюю приверженность миру».

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее в ВСУ назвали шокирующим решение США отменить военную помощь Киеву.