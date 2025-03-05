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Зеленский захотел уточнить у США статус военной помощи Украине

Зеленский поручил главе МО Украины уточнить в США статус военной помощи Киеву
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Anatolii Stepanov/Reuters

Глава минобороны Украины Рустему Умерову поручено уточнить в США официальную информацию относительно статуса дальнейшей военной помощи Киеву. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на видео в своем Telegram-канале.

«Поручил министру обороны Украины, руководителям наших разведок, дипломатам связаться со своими соответчиками в Соединенных Штатах Америки и получить официальную информацию», - отметил он.

По словам Зеленского, многих на Украине волнует вопрос о дальнейшей помощи Киеву от США.

До этого американская газета The New York Times писала, что Украина имеет достаточно «ключевого снаряжения», чтобы вести боевые действия до лета 2025 года, поскольку Киеву при экс-президенте США Джо Байдене поставили большое количество оружия.

При этом британское издание The Independent писало, что без военной помощи от США запасы американских ракет в распоряжении ВСУ могут закончиться в течение нескольких дней.

4 марта Белый дом официально подтвердил приостановку военной помощи Украине. Такое решение было принято после перепалки президента США Дональда Трампа и Зеленского в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Ожидается, что США не будут помогать Украине, пока Киев не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Россией. До тех пор Соединенные Штаты приостановят все поставки военной помощи, включая оружие, находящееся в транзите через Польшу.

Ранее Зеленский потребовал ясности по американской военной помощи.

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