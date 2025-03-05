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В США оценили возможности Украины на поле боя без американских поставок

NYT: у Украины достаточно ключевого снаряжения, чтобы продержаться до лета
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Reuters

Украина имеет достаточно «ключевого снаряжения», чтобы вести боевые действия до лета 2025 года, поскольку Киеву при экс-президенте США Джо Байдене поставили большое количество оружия. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

«Бывший чиновник администрации Байдена сказал, что у Украины достаточно ключевого снаряжения, чтобы продержаться до лета из-за резкого увеличения поставок, которые Соединенные Штаты осуществили до того, как президент Байден покинул свой пост», — говорится в сообщении издания.

Эти поставки, напоминает газета, включали артиллерийские снаряды, ракеты и бронетехнику для Украины.

При этом британское издание The Independent писало, что без военной помощи от США запасы американских ракет в распоряжении ВСУ могут закончиться в течение нескольких дней.

В свою очередь генерал в отставке и бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявлял, что Киев столкнется с серьезными проблемами с вооружением в ближайшие недели из-за приостановки военной помощи от США.

Ранее США запретили Британии передавать разведданные Украине.

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