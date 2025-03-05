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В Британии заявили, что без США Украина провоюет всего несколько дней

Independent: без США Украине хватит вооружения всего на несколько дней
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Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Без военной помощи от США запасы американских ракет в распоряжении ВСУ могут закончиться в течение нескольких дней. Об этом со ссылкой на источники пишет британская газета The Independent.

«Источники сообщили The Independent, что запасы американских ракет Patriot для защиты от воздушных атак российских беспилотников и баллистических ракет дальнего радиуса действия могут закончиться в течение нескольких дней», — говорится в сообщении издания.

В материале отмечается, что западные ракеты находятся на складах за пределами Украины и ввозятся только за несколько дней до их непосредственного использования. На фоне приостановки США военной помощи Киеву, пишет Independent, транзитные грузы на Украину «могут быть заблокированы».

До этого украинский генерал в отставке и бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявлял, что Киев столкнется с серьезными проблемами с вооружением в ближайшие недели из-за приостановки военной помощи от США.

Ранее сообщалось, что Украина ищет замену системам Starlink.

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