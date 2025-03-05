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Зеленский раскаивается из-за ссоры с Трампом в Белом доме

FT: Зеленский раскаивается из-за перепалки в Белом доме
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Brian Snyder/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу «в знак раскаяния» из-за перепалки с ним, которая произошла 28 февраля в Белом доме. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«В знак раскаяния, призванного успокоить президента Дональда Трампа, украинский лидер назвал их ссору в Овальном кабинете «достойной сожаления»», - говорится в сообщении издания.

Как напоминает FT, Киев по-прежнему привержен подписанию соглашения о добыче полезных ископаемых с США после того, как планы по подписанию соглашения были сорваны из-за спора американского и украинского лидера в Белом доме.

Сообщалось, что в своем письме президенту США Зеленский заявил, что готов работать для достижения мира под «сильным руководством» Америки.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения на Украине. Он отметил, что вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, как подчеркнул российский лидер, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее депутат ГД прокомментировал предложение Маска Зеленскому покинуть Украину.

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