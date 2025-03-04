Депутат ГД прокомментировал предложение Маска Зеленскому покинуть Украину

Американский предприниматель Илон Маск сделал президенту Украины Владимиру Зеленскому спасительное и заманчивое предложение, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

«Для Зеленского, схожего с загнанным волком, обложенным со всех сторон красными флажками, это заманчивое, спасительное и рациональное предложение, определяющее его дальнейшую судьбу»‎, — сказал Шеремет.

По его мнению, другого шанса представители Евросоюза могут ему не дать.

Депутат также выразил мнение, что предложение Маска относительно дальнейшей судьбы Зеленского можно положить в основу и сделать частью мирной сделки по украинскому вопросу.

4 марта Маск призвал Зеленского подать в отставку и таким образом получить амнистию. Бизнесмен считает, что Зеленскому следует принять такое решение «в обмен на мирный переход к демократии на Украине». Таким образом Маск прокомментировал пост в соцсети о том, что при завершении вооруженного конфликта на Украине завершится и президентство Зеленского.

Ранее Маск назвал «злом» устремления Зеленского.