Трамп пообещал установить флаг США на Марсе и «далеко за его пределами»

Трамп: США установят американский флаг на Марсе и далеко за его пределами

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна станет лидером в освоении космоса и в будущем установит американский флаг на Марсе и за его пределами.

«Мы будем покорять безграничные горизонты науки, вести человечество в космос, водрузим американский флаг на планете Марс и даже далеко за его пределами», — сказал глава США.

Он отметил, что его администрация планирует усилить позиции США в качестве ведущей космической державы.

Трамп выступил с обращением к обеим палатам конгресса. «Газета.Ru» вела хронику.

До этого президент США сообщал, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о личной встрече во время телефонного разговора 12 февраля. Местом возможного саммита американский лидер называл Саудовскую Аравию, где 18 февраля прошли первые за несколько лет масштабные переговоры российской и американской делегаций.

3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп еще не вступали в контакты, о которых могла бы узнать широкая общественность.

Ранее Путин заявил, что с удовольствием встретится с Трампом.