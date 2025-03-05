Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп пообещал установить флаг США на Марсе и «далеко за его пределами»

Трамп: США установят американский флаг на Марсе и далеко за его пределами
close
Win McNamee/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна станет лидером в освоении космоса и в будущем установит американский флаг на Марсе и за его пределами.

«Мы будем покорять безграничные горизонты науки, вести человечество в космос, водрузим американский флаг на планете Марс и даже далеко за его пределами», — сказал глава США.

Он отметил, что его администрация планирует усилить позиции США в качестве ведущей космической державы.

Трамп выступил с обращением к обеим палатам конгресса. «Газета.Ru» вела хронику.

До этого президент США сообщал, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о личной встрече во время телефонного разговора 12 февраля. Местом возможного саммита американский лидер называл Саудовскую Аравию, где 18 февраля прошли первые за несколько лет масштабные переговоры российской и американской делегаций.

3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп еще не вступали в контакты, о которых могла бы узнать широкая общественность.

Ранее Путин заявил, что с удовольствием встретится с Трампом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами